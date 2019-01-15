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Єврокомісія запропонувала план
розвитку транспорту між...

Єврокомісія запропонувала план розвитку транспорту між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:22

Єврокомісія запропонувала план розвитку транспорту між...

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія спільно зі Світовим банком розробила інвестиційний план дій для розвитку інфраструктури в країнах "Східного партнерства".

Дивися повний текст Єврокомісія запропонувала план розвитку транспорту між ЄС та Україною.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:23

Українські дороги повинні бути якісні і платні для транзитного транспорту та гостей з інших країн.
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