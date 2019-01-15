Єврокомісія спільно зі Світовим банком розробила інвестиційний план дій для розвитку інфраструктури в країнах "Східного партнерства".
Дивися повний текст Єврокомісія запропонувала план розвитку транспорту між ЄС та Україною.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:22
Єврокомісія запропонувала план розвитку транспорту між...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єврокомісія запропонувала план розвитку транспорту між ЄС та Україною.
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:23
Українські дороги повинні бути якісні і платні для транзитного транспорту та гостей з інших країн.
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