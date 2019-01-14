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Мінекономіки має намір спростити митне оформлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір спростити процедуру митного оформлення імпорту цукру-сирцю з тростини суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в рамках тарифної квоти Світової організації торгівлі.
Дивися повний текст Мінекономіки має намір спростити митне оформлення імпорту цукру-сирцю
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