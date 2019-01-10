Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Омелян анонсував будівництво нового аеропорту.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:00
Омелян анонсував будівництво нового аеропорту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян анонсував будівництво нового аеропорту.
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:00
Вопрос Омеляну ! Для каких целей нужен этот проект ? В Запорожье за деньги города строится новый современный аэропорт , есть аэропорт в Днепре оба не полностью загружены . Ответ один как обычно будут украдены деньги плательщиков налогов . Перестаньте грабить народ Украины ! Достройте мосты в Запорожье , деньги на которые были просто нагло украдены и никто не понес за это ответственность.
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