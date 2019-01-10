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Омелян анонсував будівництво
нового аеропорту

Омелян анонсував будівництво нового аеропорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:00

Омелян анонсував будівництво нового аеропорту

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян анонсував будівництво нового аеропорту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:00

Вопрос Омеляну ! Для каких целей нужен этот проект ? В Запорожье за деньги города строится новый современный аэропорт , есть аэропорт в Днепре оба не полностью загружены . Ответ один как обычно будут украдены деньги плательщиков налогов . Перестаньте грабить народ Украины ! Достройте мосты в Запорожье , деньги на которые были просто нагло украдены и никто не понес за это ответственность.
ферро
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