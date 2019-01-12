Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Омелян анонсував будівництво нового аеропорту.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:00
Омелян анонсував будівництво нового аеропорту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян анонсував будівництво нового аеропорту.
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:00
Вопрос Омеляну ! Для каких целей нужен этот проект ? В Запорожье за деньги города строится новый современный аэропорт , есть аэропорт в Днепре оба не полностью загружены . Ответ один как обычно будут украдены деньги плательщиков налогов . Перестаньте грабить народ Украины ! Достройте мосты в Запорожье , деньги на которые были просто нагло украдены и никто не понес за это ответственность.
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:38
Постройте под Днепром нормальный аэропорт .....10 минут и в городе ........а так 50 минут поездки на машине, как то долго и совсем не Фен Шуй. В Запорожье есть свой аэропорт.
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:45
R2 Если начнут и в нормальные сроки запустят то это очень правильная идея и место. Старый аэропорт убитый Беней пусть ему останется . Так же там остаётся ВПП с инфраструктурой ВВС Украины, для прикрытия региона от мышебратьев.
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:39
Омеляна нужно украсть побольше и побыстрее, отправить деньги своей семье в США. Ведь скоро пора собирать чемоданы и отправляться к семье.
Ну кому нужен аэропорт в Днепре?
Гиперлуп давай! Хотим гиперлупу!))
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