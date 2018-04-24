Вакансия - видеооператор

Ищем креативного видеооператора +(монтажник видео).
Что мы хотим:
Создание и монтаж видео для youtube, сайта, соц.сети.
Длительность: 3-5 минут.
Действующие персоны: 1-3 человека, чаще 2.
Как часто?
Раз в 2 недели, приезжать в офис г. Киев, снять за один раз 3 видео, смонтировать его.
Готовый материал ожидаем получить в течении 2х недель.
Требования к кандидату:
1. Примеры работ;
2. Оборудование: камера, свет, микрофон;
3. Навыки монтажа с добавление спец.эффектов.
Ждем Ваших предложений, пишите на почту info@mail.finance.ua