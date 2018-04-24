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Вакансия - видеооператор
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:12

Вакансия - видеооператор

Ищем креативного видеооператора +(монтажник видео).

Что мы хотим:
Создание и монтаж видео для youtube, сайта, соц.сети.
Длительность: 3-5 минут.
Действующие персоны: 1-3 человека, чаще 2.

Как часто?
Раз в 2 недели, приезжать в офис г. Киев, снять за один раз 3 видео, смонтировать его.
Готовый материал ожидаем получить в течении 2х недель.

Требования к кандидату:
1. Примеры работ;
2. Оборудование: камера, свет, микрофон;
3. Навыки монтажа с добавление спец.эффектов.

Ждем Ваших предложений, пишите на почту info@mail.finance.ua
Ірина_
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Повідомлень: 519
З нами з: 14.09.13
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