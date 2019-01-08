Солідарна пенсійна система - це єдиний гарант виплат пенсій за будь яких економічних умов.
Дивися повний текст Рева назвав переваги солідарної пенсійної системи.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:20
Рева назвав переваги солідарної пенсійної системи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева назвав переваги солідарної пенсійної системи.
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:21
Достоинство солидарной пенсионной системы одно - все платят в общий котел, а право неограниченного доступа имеет только власть. Поэтому она их очень даже устраивает.
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