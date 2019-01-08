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Рева назвав переваги
солідарної пенсійної системи

Рева назвав переваги солідарної пенсійної системи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:20

Рева назвав переваги солідарної пенсійної системи

Пропонуємо до обговорення:
Солідарна пенсійна система - це єдиний гарант виплат пенсій за будь яких економічних умов.

Дивися повний текст Рева назвав переваги солідарної пенсійної системи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:21

Достоинство солидарной пенсионной системы одно - все платят в общий котел, а право неограниченного доступа имеет только власть. Поэтому она их очень даже устраивает.
nalim
 
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