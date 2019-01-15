Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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За прошлый год украинцы сократили потребление мяса. Таким образом министерство здравоохранения показывает реформы на лицо. Могут когда хотят. Травоядным и любителям животных такое даже и не снилось. В будущем в планах перевести мясоедов на карамельки-петушки. Пусть лучше сосут чем жуют.
Аналітики Meat-Inform прогнозують, що за підсумками 2018 року споживання м’яса на внутрішньому ринку знизиться на 7 тис. тонн (на 0,3%), у порівнянні з минулим роком. У розрахунку на душу населення загальне споживання незначно (на 0,2%) зросте.
В будущем в планах перевести мясоедов на карамельки-петушки. Пусть лучше сосут чем жуют.
На солодку вату, адже цукор подешевшав.
Якщо зради немає, треба її висмоктати з ... півника.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...