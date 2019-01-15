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Минулого року Україна зменшила
імпорт газу на 4 млрд...

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:02

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що у 2018 році Україна імпортувала 10 мільярдів кубометрів газу, в той час як у 2017 році — 14 мільярдів кубометрів.

Дивися повний текст Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд кубометрів - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:20

За прошлый год украинцы сократили потребление мяса. Таким образом министерство здравоохранения показывает реформы на лицо. Могут когда хотят. Травоядным и любителям животных такое даже и не снилось.
В будущем в планах перевести мясоедов на карамельки-петушки. Пусть лучше сосут чем жуют.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:40

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  p_a_l написав:За прошлый год украинцы сократили потребление мяса

https://info.shuvar.com/news/3401/Spozh ... nshuyetsya
Аналітики Meat-Inform прогнозують, що за підсумками 2018 року споживання м’яса на внутрішньому ринку знизиться на 7 тис. тонн (на 0,3%), у порівнянні з минулим роком. У розрахунку на душу населення загальне споживання незначно (на 0,2%) зросте.

В будущем в планах перевести мясоедов на карамельки-петушки. Пусть лучше сосут чем жуют.

На солодку вату, адже цукор подешевшав.

Якщо зради немає, треба її висмоктати з ... півника. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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