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Минулого року Україна зменшила
імпорт газу на 4 млрд...

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:02

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що у 2018 році Україна імпортувала 10 мільярдів кубометрів газу, в той час як у 2017 році — 14 мільярдів кубометрів.

Дивися повний текст Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд кубометрів - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:20

За прошлый год украинцы сократили потребление мяса. Таким образом министерство здравоохранения показывает реформы на лицо. Могут когда хотят. Травоядным и любителям животных такое даже и не снилось.
В будущем в планах перевести мясоедов на карамельки-петушки. Пусть лучше сосут чем жуют.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:40

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  p_a_l написав:За прошлый год украинцы сократили потребление мяса

https://info.shuvar.com/news/3401/Spozh ... nshuyetsya
Аналітики Meat-Inform прогнозують, що за підсумками 2018 року споживання м’яса на внутрішньому ринку знизиться на 7 тис. тонн (на 0,3%), у порівнянні з минулим роком. У розрахунку на душу населення загальне споживання незначно (на 0,2%) зросте.

В будущем в планах перевести мясоедов на карамельки-петушки. Пусть лучше сосут чем жуют.

На солодку вату, адже цукор подешевшав.

Якщо зради немає, треба її висмоктати з ... півника. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:16

Было бы объективно показать структуру за счет чего произошло уменьшение, но не судьба, вот вам дети цифра и радуйтесь, в особенности величиной цены на газ. А если скажем уменьшение произошло в результате падения производства и перехода на печное отопление тоже аплодисменты ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:30

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Igorten написав:А если скажем уменьшение произошло в результате падения производства

А статистику подивитись, чи легше фантазувати? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:33

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  lapay написав:А статистику подивитись, чи легше фантазувати?


Ссылку ..., если сложно не напрягайтесь. И, в любом показателе есть несколько сторон "медали" и вы это прекрасно знаете чем и пользуетесь вытаскивая только хорошее но как бы умалчивая о плохих сторонах.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:40

Re: медицина минулого року

  p_a_l написав:министерство здравоохранения показывает реформы на лицо. Могут

В среднем на лекарства украинцы тратят 572 гривны в месяц, а 24% откладывает свой визит к врачу из-за отсутствия средств.
Об этом сообщила доцент магистерской программы “Менеджмент в здравоохранении” Национального университета “Киево-Могилянская академия” Татьяна Степурко.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:41

Re: стороны медаелй

  Igorten написав:и пользуетесь вытаскивая только хорошее но как бы умалчивая о плохих сторонах.

Хорошее в студию!
Печное отопление не предлагать. некомфортно
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:46

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Igorten написав:И, в любом показателе есть несколько сторон "медали" и вы это прекрасно знаете чем и пользуетесь вытаскивая только хорошее но как бы умалчивая о плохих сторонах.

Так на погане тут зрадофілів і ботів...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:48

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  lapay написав:Так на погане тут зрадофілів і ботів...


Ну дело понятное, то есть оно есть, но тогда ты бот и "зрадофіл", методика беспроигрышная и главное ничего не нужно обосновывать, нацепил ярлык и побежал в другую тему :)
Igorten
 
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