Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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За прошлый год украинцы сократили потребление мяса. Таким образом министерство здравоохранения показывает реформы на лицо. Могут когда хотят. Травоядным и любителям животных такое даже и не снилось. В будущем в планах перевести мясоедов на карамельки-петушки. Пусть лучше сосут чем жуют.
Аналітики Meat-Inform прогнозують, що за підсумками 2018 року споживання м’яса на внутрішньому ринку знизиться на 7 тис. тонн (на 0,3%), у порівнянні з минулим роком. У розрахунку на душу населення загальне споживання незначно (на 0,2%) зросте.
В будущем в планах перевести мясоедов на карамельки-петушки. Пусть лучше сосут чем жуют.
На солодку вату, адже цукор подешевшав.
Якщо зради немає, треба її висмоктати з ... півника.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Было бы объективно показать структуру за счет чего произошло уменьшение, но не судьба, вот вам дети цифра и радуйтесь, в особенности величиной цены на газ. А если скажем уменьшение произошло в результате падения производства и перехода на печное отопление тоже аплодисменты ?
lapay написав:А статистику подивитись, чи легше фантазувати?
Ссылку ..., если сложно не напрягайтесь. И, в любом показателе есть несколько сторон "медали" и вы это прекрасно знаете чем и пользуетесь вытаскивая только хорошее но как бы умалчивая о плохих сторонах.
p_a_l написав:министерство здравоохранения показывает реформы на лицо. Могут
В среднем на лекарства украинцы тратят 572 гривны в месяц, а 24% откладывает свой визит к врачу из-за отсутствия средств. Об этом сообщила доцент магистерской программы “Менеджмент в здравоохранении” Национального университета “Киево-Могилянская академия” Татьяна Степурко.