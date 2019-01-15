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Минулого року Україна зменшила
імпорт газу на 4 млрд...

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:51

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Igorten написав:Ну дело понятное, то есть оно есть, но тогда ты бот и "зрадофіл", методика ясная

Бот і зрадофіл не тоді, коли оперують достовірними цифрами, а тоді, коли відверто брешуть. Коли не можуть свою зрадофілію підтвердити фактажем. :)
Ви можете?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:03

lapay Попробуйте внимательно почитать что я писал, и как насчет ссылки ? А то кричите за факты, а пока болтология. В стране невиданный экономический рост, а машину поставить негде, так как снег не убирают, наверно нечем, о чем это я, как бы не пойму когда результаты этого "роста" и "побед" дойдут до простых граждан :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:09

Re: методичка

  Igorten написав:как бы не пойму когда результаты этого "роста" и "побед" дойдут до простых граждан

Никогда. Добробут простого гражданина - дело рук самого гражданина.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:09

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Igorten написав:Попробуйте внимательно почитать что я писал, и как насчет ссылки ? А то кричите за факты, а пока болтология

Ну, і? Хто писав про ймовірний промисловий спад? Хто писав, той і повинен знайти підтверження своїх слів фактажем. Я статистику подивився - спаду немає, тому і можу сказати, що це зрадофілія в анамнезі.
  Igorten написав:В стране невиданный экономический рост, а машину поставить негде, так как снег не убирают, наверно нечем, о чем это я, как бы не пойму когда результаты этого "роста" и "побед" дойдут до простых граждан

Так візміть лопату, як роблять пожильці в моєму будинку, де кількість машин під вікнами зростає з кожним роком. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:14

Re: места

  lapay написав:Так візміть лопату, як роблять пожильці в моєму будинку, де кількість

Давно такого не видел. Неправильные жильцы? деградация
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:22

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  lapay написав:Хто писав про ймовірний промисловий спад?
Яркий пример, смотрю к книгу, вижу фигу. Читайте еще 10 раз пока дойдет.
То есть я должен оказывается убирать снег на улицах города ? А лично ваша придомовая территория мне до одного места как и ваши жильцы, хотя по секрету скажу ее должны убирать, за это деньги плачены.
Igorten
 
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