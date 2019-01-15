Бот і зрадофіл не тоді, коли оперують достовірними цифрами, а тоді, коли відверто брешуть. Коли не можуть свою зрадофілію підтвердити фактажем.
Ви можете?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:51
Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
Бот і зрадофіл не тоді, коли оперують достовірними цифрами, а тоді, коли відверто брешуть. Коли не можуть свою зрадофілію підтвердити фактажем.
Ви можете?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:03
lapay Попробуйте внимательно почитать что я писал, и как насчет ссылки ? А то кричите за факты, а пока болтология. В стране невиданный экономический рост, а машину поставить негде, так как снег не убирают, наверно нечем, о чем это я, как бы не пойму когда результаты этого "роста" и "побед" дойдут до простых граждан
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:09
Re: методичка
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:09
Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
Ну, і? Хто писав про ймовірний промисловий спад? Хто писав, той і повинен знайти підтверження своїх слів фактажем. Я статистику подивився - спаду немає, тому і можу сказати, що це зрадофілія в анамнезі.
Так візміть лопату, як роблять пожильці в моєму будинку, де кількість машин під вікнами зростає з кожним роком.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:14
Re: места
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:22
Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
Яркий пример, смотрю к книгу, вижу фигу. Читайте еще 10 раз пока дойдет.
То есть я должен оказывается убирать снег на улицах города ? А лично ваша придомовая территория мне до одного места как и ваши жильцы, хотя по секрету скажу ее должны убирать, за это деньги плачены.
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