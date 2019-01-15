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Минулого року Україна зменшила
імпорт газу на 4 млрд...

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:22

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  lapay написав:Хто писав про ймовірний промисловий спад?
Яркий пример, смотрю к книгу, вижу фигу. Читайте еще 10 раз пока дойдет.
То есть я должен оказывается убирать снег на улицах города ? А лично ваша придомовая территория мне до одного места как и ваши жильцы, хотя по секрету скажу ее должны убирать, за это деньги плачены.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:26

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Igorten написав:Яркий пример, смотрю к книгу, вижу фигу.

  lapay написав:
  Igorten написав:А если скажем уменьшение произошло в результате падения производства

А статистику подивитись, чи легше фантазувати? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:31

Так и воды горячей скоро как год нет
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:37

Re: и не будет

Ее невыгодно подавать, т.к. население массово переходит на бойлерное снабжение горячей водой.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:38

lapay Ну не доходит до вас, хоть стреляйся :) Когда поймете смысл написанного в первом моем сообщении приходите ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:45

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Igorten написав:lapay Ну не доходит до вас, хоть стреляйся :) Когда поймете смысл написанного в первом моем сообщении приходите

Та все зрозуміло - брехати легко, а визнавати помилки важко. Психологія. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:47

Re: отсылка

Какая ошибка?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:57

В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - Порошенко
«14 миллиардов кубометров – это реальная работа, которая была проведена. В 2018 году знаете сколько мы потребили? 10 миллиардов кубометров», – сообщил Порошенко

https://news.finance.ua/ru/news/-/44214 ... poroshenko
В т.ч. на 6,7 млрд куб. м был уменьшен транзит газа через Украину
Укртрансгаз
4 января
Результати роботи #ГТС України в 2018 році

https://www.facebook.com/utg.ua/photos/ ... =3&theater
А вот
СПОЖИВАННЯ
становить 28,5 млрд м3 газу, що всього на 0,4% більше ніж в 2017 році.

там же - https://www.facebook.com/utg.ua/photos/ ... =3&theater
и
Нафтогаз України
4 янв. 2019 г.

https://twitter.com/NaftogazUK/status/1 ... 6876469248

Кому верить по 2018-му году?
Порошенко - "потребили 10 миллиардов кубометров"
или Укртрансгазу и Нафтогазу України - "споживання 28,5 млрд м3"
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:13

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  yanyura написав:Кому верить по 2018-му году?
Порошенко - "потребили 10 миллиардов кубометров"
или Укртрансгазу и Нафтогазу України - "споживання 28,5 млрд м3"

Порошенко казав про споживання імпортного газу, із цифр Укртрансгазу ще менше: 28,5 - 20,9 = 7,6 млрд м^3.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:19

Потребление импортного газа уменьшается НЕ за счет увеличения внутренней добычи.

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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