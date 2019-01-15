Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:22
lapay написав:
Хто писав про ймовірний промисловий спад?
Яркий пример, смотрю к книгу, вижу фигу. Читайте еще 10 раз пока дойдет.
То есть я должен оказывается убирать снег на улицах города ? А лично ваша придомовая территория мне до одного места как и ваши жильцы, хотя по секрету скажу ее должны убирать, за это деньги плачены.
Igorten
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:26
Igorten написав:
Яркий пример, смотрю к книгу, вижу фигу.
lapay написав: Igorten написав:
А если скажем уменьшение произошло в результате падения производства
А статистику подивитись, чи легше фантазувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:31
Так и воды горячей скоро как год нет
Moimir
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:37
Ее невыгодно подавать, т.к. население массово переходит на бойлерное снабжение горячей водой.
sal
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:38
lapay
Ну не доходит до вас, хоть стреляйся
Когда поймете смысл написанного в первом моем сообщении приходите
Igorten
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:45
Igorten написав:
lapay Ну не доходит до вас, хоть стреляйся
Когда поймете смысл написанного в первом моем сообщении приходите
Та все зрозуміло - брехати легко, а визнавати помилки важко. Психологія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:47
Какая ошибка?
sal
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:57
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - Порошенко «14 миллиардов кубометров – это реальная работа, которая была проведена. В 2018 году знаете сколько мы потребили? 10 миллиардов кубометров», – сообщил Порошенко https://news.finance.ua/ru/news/-/44214 ... poroshenko
В т.ч. на 6,7 млрд куб. м был уменьшен транзит газа через Украину
Укртрансгаз 4 января Результати роботи #ГТС України в 2018 році https://www.facebook.com/utg.ua/photos/ ... =3&theater
А вот
СПОЖИВАННЯ становить 28,5 млрд м3 газу, що всього на 0,4% більше ніж в 2017 році.
там же -
https://www.facebook.com/utg.ua/photos/ ... =3&theater
и
Нафтогаз України 4 янв. 2019 г. https://twitter.com/NaftogazUK/status/1 ... 6876469248
Кому верить по 2018-му году?
Порошенко - "потребили 10 миллиардов кубометров"
или Укртрансгазу и Нафтогазу України - "споживання 28,5 млрд м3"
yanyura
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:13
yanyura написав:
Кому верить по 2018-му году?
Порошенко - "потребили 10 миллиардов кубометров"
или Укртрансгазу и Нафтогазу України - "споживання 28,5 млрд м3"
Порошенко казав про споживання імпортного газу, із цифр Укртрансгазу ще менше: 28,5 - 20,9 = 7,6 млрд м^3.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:19
Потребление импортного газа уменьшается
за счет увеличения внутренней добычи. НЕ Далее комментарии по-моему излишни
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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