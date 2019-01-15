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Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:28
Меньше потреблять и больше доить.
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sal
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:34
Вкладчик1234 написав:
Потребление импортного газа уменьшается НЕ за счет увеличения внутренней добычи.
Далее комментарии по-моему излишни
А коментатор в курсі, скільки газу, на душу, споживає Польща і інші сусідні країни?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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