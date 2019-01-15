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Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:28
Меньше потреблять и больше доить.
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sal
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:34
Вкладчик1234 написав:
Потребление импортного газа уменьшается НЕ за счет увеличения внутренней добычи.
Далее комментарии по-моему излишни
А коментатор в курсі, скільки газу, на душу, споживає Польща і інші сусідні країни?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:12
Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!
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Imp
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:37
Imp написав:
Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!
Дуже дивно, адже у мене на Троєщині на останньому поверсі цієї зими, як ніколи жарко. Якщо минулого року доходило до допустимого мінімуму - то в цьому менше 21-го не опускається. Хоча і брешуть, що лічильник зламався.
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jeugen
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:40
Imp написав:
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!
А я думаю это все правда.
Снижение потребления газа - это его достижение.
Можно обсуждать, хорошо это или плохо.
Но то что он приложил свою руку к снижению потребления газа Украиной это правда.
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Yura_Gag
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:59
jeugen написав: Imp написав:
Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!
Дуже дивно, адже у мене на Троєщині на останньому поверсі цієї зими, як ніколи жарко. Якщо минулого року доходило до допустимого мінімуму - то в цьому менше 21-го не опускається. Хоча і брешуть, що лічильник зламався.
Ну я думаю, что на Троещине весь свет клином не сошелся, поэтому, наверное, в остальной Украине может быть и иначе? Как никак столицу всегда облизывали и будут облизывать.
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Imp
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