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Минулого року Україна зменшила
імпорт газу на 4 млрд...

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:28

Re: чей счет

Меньше потреблять и больше доить.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:34

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Вкладчик1234 написав:Потребление импортного газа уменьшается НЕ за счет увеличения внутренней добычи.

Далее комментарии по-моему излишни

А коментатор в курсі, скільки газу, на душу, споживає Польща і інші сусідні країни?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:12

Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.

Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:37

  Imp написав:Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!

Дуже дивно, адже у мене на Троєщині на останньому поверсі цієї зими, як ніколи жарко. Якщо минулого року доходило до допустимого мінімуму - то в цьому менше 21-го не опускається. Хоча і брешуть, що лічильник зламався.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:40

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Imp написав:Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!

А я думаю это все правда. :)
Снижение потребления газа - это его достижение.
Можно обсуждать, хорошо это или плохо.
Но то что он приложил свою руку к снижению потребления газа Украиной это правда. :)
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:59

  jeugen написав:
  Imp написав:Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!

Дуже дивно, адже у мене на Троєщині на останньому поверсі цієї зими, як ніколи жарко. Якщо минулого року доходило до допустимого мінімуму - то в цьому менше 21-го не опускається. Хоча і брешуть, що лічильник зламався.

Ну я думаю, что на Троещине весь свет клином не сошелся, поэтому, наверное, в остальной Украине может быть и иначе? Как никак столицу всегда облизывали и будут облизывать.
Imp
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  #<123
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