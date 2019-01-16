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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:28
Re: чей счет
Меньше потреблять и больше доить.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:34
Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
А коментатор в курсі, скільки газу, на душу, споживає Польща і інші сусідні країни?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:12
Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:37
Дуже дивно, адже у мене на Троєщині на останньому поверсі цієї зими, як ніколи жарко. Якщо минулого року доходило до допустимого мінімуму - то в цьому менше 21-го не опускається. Хоча і брешуть, що лічильник зламався.
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:40
Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:59
Ну я думаю, что на Троещине весь свет клином не сошелся, поэтому, наверное, в остальной Украине может быть и иначе? Как никак столицу всегда облизывали и будут облизывать.
Додано: Чет 17 січ, 2019 02:36
Проблема України тут - звичайно ж, сама влада. Але в конкретній ситуації - проблема - субсидіанти: за інших рівних умов субсидіант споживає газу в 1,7 разів більше, ніж несубсидіант. Норма газу для субсидіантів повинна бути 2,5 - 3 м.куб. Тоді Україна вже давно могла б скоротити споживання з 30 до 23-22 млрд.кубів/рік.
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