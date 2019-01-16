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Минулого року Україна зменшила
імпорт газу на 4 млрд...

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:28

Re: чей счет

Меньше потреблять и больше доить.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:34

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Вкладчик1234 написав:Потребление импортного газа уменьшается НЕ за счет увеличения внутренней добычи.

Далее комментарии по-моему излишни

А коментатор в курсі, скільки газу, на душу, споживає Польща і інші сусідні країни?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:12

Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.

Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:37

  Imp написав:Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!

Дуже дивно, адже у мене на Троєщині на останньому поверсі цієї зими, як ніколи жарко. Якщо минулого року доходило до допустимого мінімуму - то в цьому менше 21-го не опускається. Хоча і брешуть, що лічильник зламався.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:40

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Imp написав:Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!

А я думаю это все правда. :)
Снижение потребления газа - это его достижение.
Можно обсуждать, хорошо это или плохо.
Но то что он приложил свою руку к снижению потребления газа Украиной это правда. :)
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:59

  jeugen написав:
  Imp написав:Я на температуре батарей и в квартире оценил это снижение потребления. 18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя!

Дуже дивно, адже у мене на Троєщині на останньому поверсі цієї зими, як ніколи жарко. Якщо минулого року доходило до допустимого мінімуму - то в цьому менше 21-го не опускається. Хоча і брешуть, що лічильник зламався.

Ну я думаю, что на Троещине весь свет клином не сошелся, поэтому, наверное, в остальной Украине может быть и иначе? Как никак столицу всегда облизывали и будут облизывать.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 02:36

Проблема України тут - звичайно ж, сама влада. Але в конкретній ситуації - проблема - субсидіанти: за інших рівних умов субсидіант споживає газу в 1,7 разів більше, ніж несубсидіант. Норма газу для субсидіантів повинна бути 2,5 - 3 м.куб. Тоді Україна вже давно могла б скоротити споживання з 30 до 23-22 млрд.кубів/рік.
schullaroman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:31

  schullaroman написав:Проблема України тут - звичайно ж, сама влада. Але в конкретній ситуації - проблема - субсидіанти: за інших рівних умов субсидіант споживає газу в 1,7 разів більше, ніж несубсидіант. Норма газу для субсидіантів повинна бути 2,5 - 3 м.куб. Тоді Україна вже давно могла б скоротити споживання з 30 до 23-22 млрд.кубів/рік.

Знаєш, мені якось розповів брат нашого емігранта в США, який працює в їхньому метрополітені. Так от: у них є 7-ми річний план розвитку метрополітену, за цей період передбачається зменшити час очікування поїздів в години ПІК з 1,5хв до 0,5хв.
На що я йому вказав на наше метро, де час між поїздами в години ПІК - 30-50сек.
Він же мені - що і там навіть завтра можна встановити такий інтервал, але ж тоді цим бригадам "розвитку" не буде чим займатися наступні 7 років.
Це я до чого: представте собі, що ПП за перші 4 роки правління повернув Крим, відбудував Донбас, повернув відібрані Брєжнєвим 2 області з Россії та 1-ну з Білорусії, підняв економіку до рівня Китаю, а з/п зросли до рівня США. Тепер навіть жабоїди приїжджають мити посуд в наших ресторанах. І що йому тепер робити? Як владі США - втручатися в політику інших держав? Чи переживати про товщину горошку піску на пляжах України, чи товщину гумового покриття на ідеально рівних дорогах України?
Все в нашому житті відносно. І жоден керівник не думає так, як власник.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:02

Когда человек растет, ему нужно больше еды, больше одежды. Когда умирает, меньше еды, меньше одежды.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:17

  astatempo написав:Когда человек растет, ему нужно больше еды, больше одежды. Когда умирает, меньше еды, меньше одежды.

Суть поста я зрозумів, але висказування категорично - не вірно.
При рості потрібно більше їжі, але менше одягу (організм здатен підтримувати температуру тіла в досить великому діапазоні зовнішньої температури);
При старінні - потрібно більше всього (організм не здатен забезпечувати 36,6С в великому діапазоні зовнішніх температур, із-за зношеності організму - кожна дія потребує на багато більше енергії, ніж нового організма, сам шлунок не в змозі отримати стільки ж енергії з кг їжі, як молодий).
Ваше висказування буде вірно, якщо замінити потрібно на хочеться.
jeugen
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  #<1234>
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