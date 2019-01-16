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Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:23
Imp написав:
18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя
Ну, "вы же этого хотели на майдане". дарма, что те, кто не хотел, релоцировались в Польшу
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sal
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