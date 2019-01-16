Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

Я был против Майдана и Пети с Яценюком изначально и мнение свое просто так за толпой не меняю. Это легко можно проследить по истории моих сообщений.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:40
Я был против Майдана и Пети с Яценюком изначально и мнение свое просто так за толпой не меняю. Это легко можно проследить по истории моих сообщений.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:44
Imp якщо при батареї 38 у вас в кімнаті 18, то це проблема не в батареї а в утепленнні будинку. В мене в особняку температура теплоносія 39 (батарея трохи холодніша буде) і температура 21-22 при тому
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:53
schullaroman згоден на 100%, при адекватному утепленні - виходить набагато менше, за грудень/січень в будинку вийшло менше 2кубів на м2, в квартирах ще менше може бути - за рахунок меншої кількості зовнішніх стін. Будинок утеплений 15см мінвата, 30 - дах
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:54
Re: "свобода выбора"
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:54
schullaroman згоден на 100%, при адекватному утепленні - виходить набагато менше, за грудень/січень в будинку вийшло менше 2кубів на м2, в квартирах ще менше може бути - за рахунок меншої кількості зовнішніх стін. Будинок утеплений 15см мінвата, 30 - дах
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59
Re: 102%
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:17
sal
Газ наш, всіх українців в однаковій мірі чи тих хто не економить то трохи білььше? Без утеплення ніякого власного газу не стане, якщо нормально ним користуватись то самі зможемо продавати в Європу. Цей ваш комент на кшталт - я ловлю осетра, маю купу чорної ікри, але на хліб грошей не стає - а ідеї продати трохи ікри і купити всього іншого потрібного не виникає
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:19
Можна, у вас для того є осбб і це ніякого відношення до політиків не має - яку в осбб домовитесь таку і будуть подавати
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:52
А який мені зиск з продажу газу за бугор? Є декілька америиканонароджених, які матимуть з цього зиск.
А як для мене - то хай хоть він наповнює повітря. Все-одно я нічого з цього не отримаю. І представте собі - навіть в випадку зменшення використання газу на 100% - податки для населення також не зменшать. А % з продажу 18млн куб м осядуть десь на кіпрі чи поїдуть на допомого мамі в штати.
До речі, для отримання виду на життя в штатах достатньо інвестувати 500 000долл.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:27
А, так в домах с центральным отоплением ОСББ подает теплоноситель? Новость.
Или Вы не в курсе, что с ЦЕНТРАЛЬНЫМ отоплением (да еще и вертикальной разводки), а не со своей котельной или автономным отоплением в квартирах, которое настраивается уже у себя каждый сам или ОСББ, живет подавляющее большинство граждан Украины?!
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