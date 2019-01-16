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Минулого року Україна зменшила
імпорт газу на 4 млрд...

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:40

  sal написав:
  Imp написав:18 градусов в квартире за счастье. Когда на улице минус 10, то батареи 38 градусов.
Спасибо, что записали это себе в достижения, Петя

Ну, "вы же этого хотели на майдане". дарма, что те, кто не хотел, релоцировались в Польшу

Я был против Майдана и Пети с Яценюком изначально и мнение свое просто так за толпой не меняю. Это легко можно проследить по истории моих сообщений.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:44

Imp якщо при батареї 38 у вас в кімнаті 18, то це проблема не в батареї а в утепленнні будинку. В мене в особняку температура теплоносія 39 (батарея трохи холодніша буде) і температура 21-22 при тому
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:53

schullaroman згоден на 100%, при адекватному утепленні - виходить набагато менше, за грудень/січень в будинку вийшло менше 2кубів на м2, в квартирах ще менше може бути - за рахунок меншої кількості зовнішніх стін. Будинок утеплений 15см мінвата, 30 - дах
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:54

Re: "свобода выбора"

  dinozavrik написав:проблема не в батареї а в утепленнні будинку. В мене в особняку температура

А можно подавать теплоноситель большей температуры? и соответственно платить за это
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:54

schullaroman згоден на 100%, при адекватному утепленні - виходить набагато менше, за грудень/січень в будинку вийшло менше 2кубів на м2, в квартирах ще менше може бути - за рахунок меншої кількості зовнішніх стін. Будинок утеплений 15см мінвата, 30 - дах
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59

Re: 102%

  dinozavrik написав:при адекватному утепленні - виходить набагато менше, за грудень/січень в будинку вийшло

А можно не считать суммы в чужих платежках?.. тем более, что есть собственный газ, а дополнительный чисто европейский
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:17

sal
Газ наш, всіх українців в однаковій мірі чи тих хто не економить то трохи білььше? Без утеплення ніякого власного газу не стане, якщо нормально ним користуватись то самі зможемо продавати в Європу. Цей ваш комент на кшталт - я ловлю осетра, маю купу чорної ікри, але на хліб грошей не стає - а ідеї продати трохи ікри і купити всього іншого потрібного не виникає
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:19

  sal написав:
  dinozavrik написав:проблема не в батареї а в утепленнні будинку. В мене в особняку температура

А можно подавать теплоноситель большей температуры? и соответственно платить за это

Можна, у вас для того є осбб і це ніякого відношення до політиків не має - яку в осбб домовитесь таку і будуть подавати
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:52

  dinozavrik написав:sal
Газ наш, всіх українців в однаковій мірі чи тих хто не економить то трохи білььше? Без утеплення ніякого власного газу не стане, якщо нормально ним користуватись то самі зможемо продавати в Європу. Цей ваш комент на кшталт - я ловлю осетра, маю купу чорної ікри, але на хліб грошей не стає - а ідеї продати трохи ікри і купити всього іншого потрібного не виникає

А який мені зиск з продажу газу за бугор? Є декілька америиканонароджених, які матимуть з цього зиск.
А як для мене - то хай хоть він наповнює повітря. Все-одно я нічого з цього не отримаю. І представте собі - навіть в випадку зменшення використання газу на 100% - податки для населення також не зменшать. А % з продажу 18млн куб м осядуть десь на кіпрі чи поїдуть на допомого мамі в штати.
До речі, для отримання виду на життя в штатах достатньо інвестувати 500 000долл.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:27

  dinozavrik написав:
  sal написав:
  dinozavrik написав:проблема не в батареї а в утепленнні будинку. В мене в особняку температура

А можно подавать теплоноситель большей температуры? и соответственно платить за это

Можна, у вас для того є осбб і це ніякого відношення до політиків не має - яку в осбб домовитесь таку і будуть подавати

А, так в домах с центральным отоплением ОСББ подает теплоноситель? Новость.
Или Вы не в курсе, что с ЦЕНТРАЛЬНЫМ отоплением (да еще и вертикальной разводки), а не со своей котельной или автономным отоплением в квартирах, которое настраивается уже у себя каждый сам или ОСББ, живет подавляющее большинство граждан Украины?!
Imp
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