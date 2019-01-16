Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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sal написав:А можно подавать теплоноситель большей температуры? и соответственно платить за это
Можна, у вас для того є осбб і це ніякого відношення до політиків не має - яку в осбб домовитесь таку і будуть подавати
А, так в домах с центральным отоплением ОСББ подает теплоноситель? Новость. Или Вы не в курсе, что с ЦЕНТРАЛЬНЫМ отоплением (да еще и вертикальной разводки), а не со своей котельной или автономным отоплением в квартирах, которое настраивается уже у себя каждый сам или ОСББ, живет подавляющее большинство граждан Украины?!
Ну тоді інше питання - ви як купляли квартиру то як вибирали? якщо не купляли - то дарованому коню в зуби не дивляться
dinozavrik написав:sal Газ наш, всіх українців в однаковій мірі чи тих хто не економить то трохи білььше? Без утеплення ніякого власного газу не стане, якщо нормально ним користуватись то самі зможемо продавати в Європу. Цей ваш комент на кшталт - я ловлю осетра, маю купу чорної ікри, але на хліб грошей не стає - а ідеї продати трохи ікри і купити всього іншого потрібного не виникає
А який мені зиск з продажу газу за бугор? Є декілька америиканонароджених, які матимуть з цього зиск. А як для мене - то хай хоть він наповнює повітря. Все-одно я нічого з цього не отримаю. І представте собі - навіть в випадку зменшення використання газу на 100% - податки для населення також не зменшать. А % з продажу 18млн куб м осядуть десь на кіпрі чи поїдуть на допомого мамі в штати. До речі, для отримання виду на життя в штатах достатньо інвестувати 500 000долл.
Чому ви так вирішили? за кордон в житті виїжджали колись? думаєте воно все з неба там падає чи як. Щоб робити дороги, ремонтувати лікарні і т.д - треба гроші. гроші в держави тільки з податків + продаж ресурсів за кордон. Є речі які ви можете купити - в межах власного подвіря чи квартири, а все навколо - особисто купити не можете, але грошей це теж коштує. Якщо вже про тих 500 тис для США, то це не достатньо - мають бути показані документи як вони отримані, і навіть якщо вони отримані легально а були якісь кримінальні справи, чи підозри в відмиванні - то ніхто в США вас не пустить
dinozavrik написав:Можна, у вас для того є осбб і це ніякого відношення до політиків не має - яку в осбб домовитесь таку і будуть подавати
А, так в домах с центральным отоплением ОСББ подает теплоноситель? Новость. Или Вы не в курсе, что с ЦЕНТРАЛЬНЫМ отоплением (да еще и вертикальной разводки), а не со своей котельной или автономным отоплением в квартирах, которое настраивается уже у себя каждый сам или ОСББ, живет подавляющее большинство граждан Украины?!
Ну тоді інше питання - ви як купляли квартиру то як вибирали? якщо не купляли - то дарованому коню в зуби не дивляться
Изумительный ответ. Ярчайше описывает все отношение госслужащего к любому простолюдину. И в такие моменты теперь всегда перед глазами у меня короткая фраза от российской подстилки Ольги Глацких: "Государство не просило ваших родителей вас рожать."
И даже если закрыть глаза на эти перевернутые с ног на голову отношения людей и государства (в нормальных странах именно государство существует для людей, а не люди для удовлетворения аппетитов представителей государства), то хотя бы из контекста выпрыгивать не надо в рамках одной темы. Тема о том, что Украина потребила меньше газа в этом году и я сказал, что я прекрасно заметил это сокращение на своих батареях. Homo sapiens вроде способен сделать из этого вывод, что они СТАЛИ ХОЛОДНЕЕ, чем в прошлом. При чем тут твоё (не могу на "Вы" с пропагандистами, язык не поворачивается употреблять уважительные местоимения) "як купляли квартиру то як вибирали", если условия были изменены в ЭТОМ году?
Imp умови завжди міняються, люди житло купляють, продають, переїжджають кудись. У вас є конкретна проблема - низька температура теплоносія в системі, кажу що в ОСББ виріште - нема як - котельна далеко, утепліть хату - теж щось не те. Є люди які шукають вирішення і є які шукають відмазки. Особисто вас щось не влаштовує в вашій квартирі, ви можете - А. щось змінити, б - жалітись на форумі. від того що ви тут пониєте - у Вашій квартирі краще не стане - коли ви нарешті це зрозумієте? то до держ служби наіякого відношення не маю і ніколи не мав. по темі - якщо батарея 38 круглодобово, а в квартирі 18 - то вашу батарею на вулицю напевно видно тепловізором. Чи платникі податків мають за власні гроші вам хату утеплити? З ОСББ - ви можете на вході в будинок поставити лічильник, це зразу вам дозволить платити тільки за те тепло що зайшло у ваш будинок від котельні, не зважаючи на їхні тепловтрати по доаставці до будинку. взяти тепловізор в прокат, або офіційний теплоаудит - подивитись на будинок - утеплити, реально - витрати ваші на опалення після того впадуть в середньому в півтори-два рази. якщо ще доставите мінімальну автомати на весь будинок - що після 11її вечора трохи спускатиме температуру, і в 5-6 ранку піднімати назад то економія ще + ~20% . Але щоб це побачити треба щось взяти і зробити
dinozavrik написав:Чому ви так вирішили? за кордон в житті виїжджали колись? думаєте воно все з неба там падає чи як. Щоб робити дороги, ремонтувати лікарні і т.д - треба гроші. гроші в держави тільки з податків + продаж ресурсів за кордон.
Вирішив тому, що в апріорі Ви не праві. В жодній розвиненій країні податки та/або виручка від продажу сировини не є основою для наповнення бюджету. Основні доходи отримують від продажу готових товарів, бажано високотехнологічних. А поки у нас кувалду будуть вважати готовим високотехнологічним товаром - то й будемо їздитии на китайських автомобілях, які зроблені з проданих нами кувалд. Для того, аби я дбав про викориистання сировини - то має змінитись менталітет країни. А саме - якщо хтось на вулиці лишив мішок цементу - то він там може пролежати й місяць, поки його не забере хозяїн, або поліція. А тепер, що до газу: якщо я зроблю утеплення своєї частини будинку - то, ябо мені доведеться встановлювати краники на батареї і без жодної компенсації використовувати менше тепла, або відкривати взимку вікна і робити інвестиції в глобальне потепління. З однієї сторони 1-ший варіант більш прийнятний, але за рахунок не використаного мною тепла батареї у всьому домі не стануть тепліше, адже їх так і продовжать тримати на рівні 38С. Просто Ахметов отримає економію на газі, а оскільки моя платіжка а ні в першому, а ні в 2-му варіанті не зміниться - навіщо мені вкладати власні кошти в заробіток Рината Леонідовича. Що до лічильника - в нашому домі встановлено загальнобудинковий лічильник, але київенерго вважає його непрацюючим, хоча жодної повірки на роботоздатність надати не можуть.