Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

Додано: Чет 17 січ, 2019 15:24

Imp умови завжди міняються, люди житло купляють, продають, переїжджають кудись. У вас є конкретна проблема - низька температура теплоносія в системі, кажу що в ОСББ виріште - нема як - котельна далеко, утепліть хату - теж щось не те. Є люди які шукають вирішення і є які шукають відмазки. Особисто вас щось не влаштовує в вашій квартирі, ви можете - А. щось змінити, б - жалітись на форумі. від того що ви тут пониєте - у Вашій квартирі краще не стане - коли ви нарешті це зрозумієте? то до держ служби наіякого відношення не маю і ніколи не мав.

по темі - якщо батарея 38 круглодобово, а в квартирі 18 - то вашу батарею на вулицю напевно видно тепловізором. Чи платникі податків мають за власні гроші вам хату утеплити?

З ОСББ - ви можете на вході в будинок поставити лічильник, це зразу вам дозволить платити тільки за те тепло що зайшло у ваш будинок від котельні, не зважаючи на їхні тепловтрати по доаставці до будинку. взяти тепловізор в прокат, або офіційний теплоаудит - подивитись на будинок - утеплити, реально - витрати ваші на опалення після того впадуть в середньому в півтори-два рази. якщо ще доставите мінімальну автомати на весь будинок - що після 11її вечора трохи спускатиме температуру, і в 5-6 ранку піднімати назад то економія ще + ~20% . Але щоб це побачити треба щось взяти і зробити