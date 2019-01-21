Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Imp написав:Я лично звонил с претензией на температуру в разные инстанции, там отнекивались, мол "Ничего не знаем, вроде все норм", но чудеснейшим образом температура в батареях сразу же в течение дня поднималась на 10-15 градусов. Держалась такой неделю и снова падала.
То заведіть відео блог. Де показуйте показання термометра, зачиненість вікон та дверей, утеплення квартири. Додайте ще щотижневу розмову з "різними інстанціями". І цим Ви піднімете і температуру в квартирі і заробите коштів за перегляди і, можливо, зацікавите ТБ. А якщо це покажуть на ТБ - то перед виборами навіть Вілкул захоче здерти шкіру з керуючих "різних інстанцій".
Imp написав:Я лично звонил с претензией на температуру в разные инстанции, там отнекивались, мол "Ничего не знаем, вроде все норм", но чудеснейшим образом температура в батареях сразу же в течение дня поднималась на 10-15 градусов. Держалась такой неделю и снова падала.
То заведіть відео блог. Де показуйте показання термометра, зачиненість вікон та дверей, утеплення квартири. Додайте ще щотижневу розмову з "різними інстанціями". І цим Ви піднімете і температуру в квартирі і заробите коштів за перегляди і, можливо, зацікавите ТБ. А якщо це покажуть на ТБ - то перед виборами навіть Вілкул захоче здерти шкіру з керуючих "різних інстанцій".
Видеоблог, Вилкул, деньги на просмотрах? Абы ляпнуть?