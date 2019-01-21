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Минулого року Україна зменшила
імпорт газу на 4 млрд...

Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:08

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Imp написав:Я лично звонил с претензией на температуру в разные инстанции, там отнекивались, мол "Ничего не знаем, вроде все норм", но чудеснейшим образом температура в батареях сразу же в течение дня поднималась на 10-15 градусов. Держалась такой неделю и снова падала.

То заведіть відео блог. Де показуйте показання термометра, зачиненість вікон та дверей, утеплення квартири. Додайте ще щотижневу розмову з "різними інстанціями". І цим Ви піднімете і температуру в квартирі і заробите коштів за перегляди і, можливо, зацікавите ТБ. А якщо це покажуть на ТБ - то перед виборами навіть Вілкул захоче здерти шкіру з керуючих "різних інстанцій".
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:09

  jeugen написав:
  Imp написав:Я лично звонил с претензией на температуру в разные инстанции, там отнекивались, мол "Ничего не знаем, вроде все норм", но чудеснейшим образом температура в батареях сразу же в течение дня поднималась на 10-15 градусов. Держалась такой неделю и снова падала.

То заведіть відео блог. Де показуйте показання термометра, зачиненість вікон та дверей, утеплення квартири. Додайте ще щотижневу розмову з "різними інстанціями". І цим Ви піднімете і температуру в квартирі і заробите коштів за перегляди і, можливо, зацікавите ТБ. А якщо це покажуть на ТБ - то перед виборами навіть Вілкул захоче здерти шкіру з керуючих "різних інстанцій".

Видеоблог, Вилкул, деньги на просмотрах? Абы ляпнуть?
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:17

Re: Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд...

  Imp написав:Видеоблог, Вилкул, деньги на просмотрах? Абы ляпнуть?

Якщо не можете впливати на ситуацію, або не вистачає сил боротися - хоча б проінформуйте про це громадскість з приведенням реальних доказів, можливо отримати 1 раз якогось листа...
А там, може хтось і підтримає.
jeugen
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