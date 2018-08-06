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Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Хайпова істерія на тему криптовалют, що захлеснула світ, не пройшла непомітною для всіх сфер суспільного життя.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13
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