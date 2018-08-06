Хайпова істерія на тему криптовалют, що захлеснула світ, не пройшла непомітною для всіх сфер суспільного життя.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13
Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:10
Здравствуйте!
Приглашаю предметно обсудить в комментариях.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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