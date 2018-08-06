Хайпова істерія на тему криптовалют, що захлеснула світ, не пройшла непомітною для всіх сфер суспільного життя.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13
Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:10
Здравствуйте!
Приглашаю предметно обсудить в комментариях.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 16 січ, 2019 14:08
Re: Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchai
Вы ссылаетесь на свою же статью, но там ни слова о заявлениях о преводе на блокчейн значительных участков госмонополий.
БОльшая часть статьи сосредоточена на криптовалютах и манинге, а не на блокчейне как таковом. И это совершенно противоречит названию статьи, ибо криптовалюты к "государственному блокчейну" отношение имеют чуть более, чем никакое.
Странный вывод. Если не делать из майнинга бизнес, как это случилось с криптовалютами, никаких таких затрат он не требует - ни особого оборудования, ни мощностей.
Про атаку 51% тоже стоило написать, что этот риск только в том случае, если участником сети может сталь любой (сеть публична) и механизм консенсуса - PoW. А это довольно абсурдно.
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:05
Там не только на 1 статью ссылки. Только в Украине можно узнать, например, такое
Прикладывать ссылки на постоянные заявления по всему миру о переводе на блокчейн всего чего только можно я посчитал излишним - такие новости появлялись чуть ли не ежедневно. Сейчас реже.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:08
Замечание верное, но майнинг гражданским обществом по умолчанию должен быть публичен. Не находите?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:25
Re: Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchai
Не обязательно. К тому же речь не о том, чтобы база была закрыта, а о том, что нельзя просто так стать узлом сети.
Возьмем, к примеру, какие-нибудь реестры недвижимого имущества. Сеть закрыта, доступ к ней имеют только госрегистраторы, нотариусы (государственные и частные), ну и кто там еще имеет прав с ним работать. Каждый участник сети является и майнером. Большинство участников независимы - вот вам и децентрализация. Участников с одной стороны, достаточно много, но и не настолько, чтобы сложность была крайне высокой; с другой стороны - все они идентифицированы и внезапно их количество не может вырасти настолько, чтобы подменить реестр. И взломать большинство участников одновременно тоже практически нереально.
Оборудования особого не надо - хватит и мощностей обычного ноутбука.
А на чтение - может быть и открытой.
И тут вам и децентрализация для защиты реестра от несанкционированных вмешательств, и открытость (на чтение), и отсутствие огромных накладных расходов на инфраструктуру. Майнят только активные участники (причем в обязательном порядке), но из этого не делается бизнес, как в крипте, нет взрывного роста сложности.
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:33
Но если
, то может и нет смысла огород городить?
Все идентифицированы, у всех криптографические ключи и прочие радости. Не вернемся ли мы в ситуацию, когда условный один идентифицированный участник захочет совершить преступную атаку, подключив избыточные мощности? В ту же пятницу вечером.
Ну и соответственно кто и как будет все это рулить? Что делать в случае сбоев в наших реалиях?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:05
Re: Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchai
А это лечится применением другого алгоритма консенсуса, вместо PoW. И его мощности ничего не дадут.
Что именно рулить? За каждый узел отвечает каждый отдельный участник. Больше ничего там рулить не надо.
Сбои чего? Если сбойнет один, ничего не случится. Сбойнуть сразу большая часть вряд ли может.
Смысл городить огород - правильный вопрос, целесообразность в каждом случае нужно рассматривать отдельно. Для условных реестров движимого, недвижимого имущества, например - смысл есть: никто не сможет подменить/удалить информацию из реестра, не оставив след, даже само государство; накладные расходы на такую инфраструктуру минимальны; операций не так много в единицу времени и время их подтверждения не так критичны, как, например, для платежных систем.
Но риски всегда остаются - база может быть сколько угодно защищена, но это не решает проблемы верификации входящих данных. Но эти риски есть вообще при любой реализации, хоть с блокчейном, хоть без.
Но вернемся к исходному вопросу. В чем же конкретно "плохой сигнал для госудаственного блокчейна", где ссылки, если не в статье, так хоть в комментариях, на "заяви про переведення на блокчейн значущих ділянок державних монополій". Разницу между заявлением о переходе и "допрацьовує можливість переведення" думаю понимаете, это как между контрактом и меморандумом
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:09
Faceless
Підтримую обома руками. Шифрування для зберігання відкритої інформації взагалі не потрібно, тут важливо, щоб учасники зберігали данні на своєму носії і були верифіковані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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