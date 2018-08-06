Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain

Додано: Сер 16 січ, 2019 18:05

ZINCHENKO написав: Все идентифицированы, у всех криптографические ключи и прочие радости. Не вернемся ли мы в ситуацию, когда условный один идентифицированный участник захочет совершить преступную атаку, подключив избыточные мощности? В ту же пятницу вечером. Все идентифицированы, у всех криптографические ключи и прочие радости. Не вернемся ли мы в ситуацию, когда условный один идентифицированный участник захочет совершить преступную атаку, подключив избыточные мощности? В ту же пятницу вечером.

ZINCHENKO написав: Ну и соответственно кто и как будет все это рулить? Что делать в случае сбоев в наших реалиях? Ну и соответственно кто и как будет все это рулить? Что делать в случае сбоев в наших реалиях?

А это лечится применением другого алгоритма консенсуса, вместо PoW. И его мощности ничего не дадут.Что именно рулить? За каждый узел отвечает каждый отдельный участник. Больше ничего там рулить не надо.Сбои чего? Если сбойнет один, ничего не случится. Сбойнуть сразу большая часть вряд ли может.Смысл городить огород - правильный вопрос, целесообразность в каждом случае нужно рассматривать отдельно. Для условных реестров движимого, недвижимого имущества, например - смысл есть: никто не сможет подменить/удалить информацию из реестра, не оставив след, даже само государство; накладные расходы на такую инфраструктуру минимальны; операций не так много в единицу времени и время их подтверждения не так критичны, как, например, для платежных систем.Но риски всегда остаются - база может быть сколько угодно защищена, но это не решает проблемы верификации входящих данных. Но эти риски есть вообще при любой реализации, хоть с блокчейном, хоть без.Но вернемся к исходному вопросу. В чем же конкретно "плохой сигнал для госудаственного блокчейна", где ссылки, если не в статье, так хоть в комментариях, на "заяви про переведення на блокчейн значущих ділянок державних монополій". Разницу между заявлением о переходе и "допрацьовує можливість переведення" думаю понимаете, это как между контрактом и меморандумом