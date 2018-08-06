Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain

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Додано: Чет 17 січ, 2019 03:01
Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.
Додано: Чет 17 січ, 2019 08:30
По какому принципу предлагаете распределять стейки сначала и потом?
Выше уже есть мнение, что при таком подходе майнить этот реестр не факт, что целесообразно!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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