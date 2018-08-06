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Андрій Зінченко: поганий сигнал
для державного blockchain

Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 03:01

Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.
pinnn
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 08:30

  pinnn написав:Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.


По какому принципу предлагаете распределять стейки сначала и потом?

Выше уже есть мнение, что при таком подходе майнить этот реестр не факт, что целесообразно!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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