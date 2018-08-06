Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain
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Додано: Чет 17 січ, 2019 03:01
Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.
pinnn
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Додано: Чет 17 січ, 2019 08:30
где ссылки, если не в статье, так хоть в комментариях, на "заяви про переведення на блокчейн значущих ділянок державних монополій"
Замечание записал. Подниму черновики. Спасибо.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Додано: Чет 17 січ, 2019 08:31
pinnn написав:
Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.
По какому принципу предлагаете распределять стейки сначала и потом?
Выше уже есть мнение, что при таком подходе майнить этот реестр не факт, что целесообразно!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:38
Для таких цілей (державна реєстрація та управління) використовується технологія hyperledger fabric від IBM на блочейні, сам працюю в IT, і гадаю саме за цим майбутнє
andypol2000
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:00
andypol2000 написав:
Для таких цілей (державна реєстрація та управління) використовується технологія hyperledger fabric від IBM на блочейні, сам працюю в IT, і гадаю саме за цим майбутнє
Спасибо за дельный комментарий!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:30
ZINCHENKO написав:
где ссылки, если не в статье, так хоть в комментариях, на "заяви про переведення на блокчейн значущих ділянок державних монополій"
Замечание записал. Подниму черновики. Спасибо.
Вот, например:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250271086 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250316597 https://economics.unian.ua/agro/1988016 ... sioni.html
И тысячи их (с).
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:00
Вот только все это ОДИН пример. Но хоть один
Faceless
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