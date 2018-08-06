Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 03:01
Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.
Додано: Чет 17 січ, 2019 08:30
Замечание записал. Подниму черновики. Спасибо.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 17 січ, 2019 08:31
По какому принципу предлагаете распределять стейки сначала и потом?
Выше уже есть мнение, что при таком подходе майнить этот реестр не факт, что целесообразно!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:38
Для таких цілей (державна реєстрація та управління) використовується технологія hyperledger fabric від IBM на блочейні, сам працюю в IT, і гадаю саме за цим майбутнє
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:00
Спасибо за дельный комментарий!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:30
Вот, например:
И тысячи их (с).
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:00
Вот только все это ОДИН пример. Но хоть один
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:21
Вы считаете, что вопросы регистрации и земли это не достаточно солидные госмонополии в условиях Украины?
Я еще посмотрю ссылки конечно, их есть (с), но обратите внимание - в постанове КМУ англійською! мовою написано "blockchain".
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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