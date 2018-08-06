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Андрій Зінченко: поганий сигнал
для державного blockchain

Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 03:01

Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.
pinnn
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 08:30

где ссылки, если не в статье, так хоть в комментариях, на "заяви про переведення на блокчейн значущих ділянок державних монополій"


Замечание записал. Подниму черновики. Спасибо.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 08:31

  pinnn написав:Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.


По какому принципу предлагаете распределять стейки сначала и потом?

Выше уже есть мнение, что при таком подходе майнить этот реестр не факт, что целесообразно!
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ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:38

Для таких цілей (державна реєстрація та управління) використовується технологія hyperledger fabric від IBM на блочейні, сам працюю в IT, і гадаю саме за цим майбутнє
andypol2000
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:00

  andypol2000 написав:Для таких цілей (державна реєстрація та управління) використовується технологія hyperledger fabric від IBM на блочейні, сам працюю в IT, і гадаю саме за цим майбутнє


Спасибо за дельный комментарий!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:30

  ZINCHENKO написав:
где ссылки, если не в статье, так хоть в комментариях, на "заяви про переведення на блокчейн значущих ділянок державних монополій"


Замечание записал. Подниму черновики. Спасибо.


Вот, например:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250271086

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250316597

https://economics.unian.ua/agro/1988016 ... sioni.html

И тысячи их (с).
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:00

  ZINCHENKO написав:
  ZINCHENKO написав:
где ссылки, если не в статье, так хоть в комментариях, на "заяви про переведення на блокчейн значущих ділянок державних монополій"


Замечание записал. Подниму черновики. Спасибо.


Вот, например:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250271086

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250316597

https://economics.unian.ua/agro/1988016 ... sioni.html

И тысячи их (с).

Вот только все это ОДИН пример. Но хоть один
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:21

  Faceless написав:Вот только все это ОДИН пример. Но хоть один


Вы считаете, что вопросы регистрации и земли это не достаточно солидные госмонополии в условиях Украины?

Я еще посмотрю ссылки конечно, их есть (с), но обратите внимание - в постанове КМУ англійською! мовою написано "blockchain".
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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