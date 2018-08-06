Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain

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Додано: Чет 17 січ, 2019 03:01
Проблема потужностей легко вирішується використанням PoS замість PoW.
Додано: Чет 17 січ, 2019 08:30
Замечание записал. Подниму черновики. Спасибо.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 17 січ, 2019 08:31
По какому принципу предлагаете распределять стейки сначала и потом?
Выше уже есть мнение, что при таком подходе майнить этот реестр не факт, что целесообразно!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:38
Для таких цілей (державна реєстрація та управління) використовується технологія hyperledger fabric від IBM на блочейні, сам працюю в IT, і гадаю саме за цим майбутнє
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:00
Спасибо за дельный комментарий!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:30
Вот, например:
И тысячи их (с).
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:00
Вот только все это ОДИН пример. Но хоть один
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:21
Вы считаете, что вопросы регистрации и земли это не достаточно солидные госмонополии в условиях Украины?
Я еще посмотрю ссылки конечно, их есть (с), но обратите внимание - в постанове КМУ англійською! мовою написано "blockchain".
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:20
Re: Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchai
Вы пишете о множественных примерах, но в итоге нашли три ссылки на один пример.
Хотя, конечно, интересно было бы узнать как именно это реализовано. Государственный реестр на блокчейне, как бы все ноды в одной стойке в одном датацентре госконторы не стояли. Децентрализовали и защитили
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:07
Рад, что Вы следите за коментами!
Справедливости ради отметим, что пример все же не один, а как минимум 2 и сферы госмонополий более, чем значимые.
Множественность примеров касается не только Украины. Указанные лишь иллюстрируют ситуацию, когда даже здесь слово blockchain оперативно ухитрилось пробраться в постановлением целого КМУ, не говоря уже об отдельных стремлениях Министерства юстиции.
Вторая часть Вашего комента касается как раз вопроса, который стоит по главе угла обсуждения - все ноды в одной стойке в одном датацентре госконторы это как раз ситуация, когда непонятно как организован декларируемый государственный блокчейн и нужен ли он вообще, если таки будет все ноды в одной стойке в одном датацентре госконторы. Обобщенно конечно, но смысл понятен - суть блокчейна как раз децентрализации.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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