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Компанія Ахметова купила
чверть акцій Київобленерго

Компанія Ахметова купила чверть акцій Київобленерго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:14

Компанія Ахметова купила чверть акцій Київобленерго

Пропонуємо до обговорення:
Операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрямок у структурі енергетичного холдингу ДТЕК - «ДТЕК Нафтогаз» - стала власником 24,99% акцій ПрАТ «Київобленерго», що раніше належали групі VS Energy International Ukraine (ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:14

Интересно, после этого ДТЭК все равно не станет монополистом?
nalim
 
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