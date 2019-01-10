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Тристоронні переговори про
транзит газу не матимуть...

Тристоронні переговори про транзит газу не матимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:17

Тристоронні переговори про транзит газу не матимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко, який представлятиме інтереси України на тристоронніх політичних переговорах щодо подальшого транзиту російського газу до ЄС між Україною, Росією та Євросоюзом, повідомив, що не вірить в успіх цих переговорів.

Дивися повний текст Тристоронні переговори про транзит газу не матимуть успіху — Нафтогаз.
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