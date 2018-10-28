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НКРЕКП скасувала нічний тариф
на електроенергію для юросіб

НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:22

НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб

Пропонуємо до обговорення:
Скасовано нічний пільговий тариф на постачання електроенергії для юридичних осіб.

Дивися повний текст НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб.
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