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НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Скасовано нічний пільговий тариф на постачання електроенергії для юридичних осіб.
Дивися повний текст НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:29
Ночью пекут хлеб, значит он подорожает.
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