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НКРЕКП скасувала нічний тариф
на електроенергію для юросіб

НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:22

НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб

Пропонуємо до обговорення:
Скасовано нічний пільговий тариф на постачання електроенергії для юридичних осіб.

Дивися повний текст НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:29

Ночью пекут хлеб, значит он подорожает.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:44

блин... коммерческий майнинг накрылся тазом
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:28

хоть и не по теме, но когда будет выполнено распоряжение НКРЭКУ 23.11.2018 № 1523 "Щодо заборони ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» приводити об’єми використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами". За декабрь снова в платежке используется этот коэффициент.Зображення
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:57

Це повний КАПЕЦЬ!!!
Відмінено Постановою НКРЕКП №1597 від 04.12.2018р!!! Це коли вже сформовані бюджети як держави, так і підприємств і організацій.
Документ на сайті ВР з"явився буквально на днях!!!
Причому НІЧОГО, що дозволить балансувати "виробництво- споживання" і уникати пікрвих навантажень, НКРЕКП не запропонувало. Лише "проробляється" питання "почасових тарифів"!!!
Коли воно буде "пророблено" і як вестиметься облік, при тому, що нині лічильники запрограмовані на 2-, чи 3- зональні тарифи, НЕВІДОМО!!!
Сьогодні зареєстрував периції на сайті КМ і Президента (хоча НКРЕКП у нас формально "незалежна")- за дня 2-3 появляться, ПІДТРИМАЙТЕ.
Що іще робити не знаю...
Можt "врубити" всі свої електропотужності в годину ПІК????
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:14

  RomanTik написав:хоть и не по теме, но когда будет выполнено распоряжение НКРЭКУ 23.11.2018 № 1523 "Щодо заборони ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» приводити об’єми використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами". За декабрь снова в платежке используется этот коэффициент.Зображення


Киевоблгаз тоже решил нагло проигнорировать постанову регулятора рынка НКРЭП № 1498 от 23.11.2018р.: "Щодо заборони ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ» приводити об’єми використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами". Платёжки за декабрь пришли опять с коэффициентом.
В стране царит "махновщина"- облгазы открыто "ложат свою трубу" на все постановы НКРЕП и Кабмина. Куда катимся?
warlamp
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