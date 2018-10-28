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НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:59
Cris написав: summacut написав: 5kopiyok написав:
кинули тих хто поставив 2-3 зональні лічильники?
Физиков пока не кинули.
У нас так не бывает. Предприятия, которые использовали 3х зонный тариф, и для которых цена кВт подымется в 4е раза (а среди них немало пекарень) подымут цены, кто-то остановит производство...
Когда те, кто работал ночью, перйдут на дневной режим работы, за чей счет будут компенсировать дефицит эл.энергии, кого отключат в первую очередь? Кака всегда, физиков.
Электроэнергии можно произвести больше, а вот в магазинах физики все равно это оплатят, так как вырастет себестоимость "ночных" товаров.
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nalim
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:07
nalim написав: Cris написав:
У нас так не бывает. Предприятия, которые использовали 3х зонный тариф, и для которых цена кВт подымется в 4е раза (а среди них немало пекарень) подымут цены, кто-то остановит производство...
Когда те, кто работал ночью, перйдут на дневной режим работы, за чей счет будут компенсировать дефицит эл.энергии, кого отключат в первую очередь? Кака всегда, физиков.
11:5kopiy
Электроэнергии можно произвести больше, а вот в магазинах физики все равно это оплатят, так как вырастет себестоимость "ночных" товаров.
Электороэнергию нужно не только произвести, но еще и доставить. А с учетом состояния сетей и объемов инвестирования в это дело, в годы независимости- задача нереальная.
Да и с дисбалансом производства- потребления по-времени суток, удовлетворить всех желающих, без регулирования, не получится.
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Cris
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:30
Cris написав:
Да и с дисбалансом производства- потребления по-времени суток, удовлетворить всех желающих, без регулирования, не получится.
Да это какими надо быть больными на голову, чтобы в начале января (когда старые тарифы просчитаны под производство на полгода-год вперед), взять и тупо отменить для предприятий, практически основных потребителей э/э ночью (когда ее перепроизводство и она почти дармовая) и ничего взамен не предложить?
Если это не вредительство, тогда я не знаю...
В 30-х годах прошлого века за такое вот, прямое вредительство для экономики страны, этих чиновников к стенке без разговоров бы поставили.
Я, хоть и не сторонник настолько жестких мер, но в некоторых случаях без этого наверное не обойтись
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EKO
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:11
Может солнечные панели заработали и днём появился избыток дорогой электроэнергии.
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mikola963
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:46
В Германии ночной тариф всего на 10% дешевле, поэтому там никто не заморачивается.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:56
EKO написав: Cris написав:
Да и с дисбалансом производства- потребления по-времени суток, удовлетворить всех желающих, без регулирования, не получится.
Да это какими надо быть больными на голову, чтобы в начале января (когда старые тарифы просчитаны под производство на полгода-год вперед), взять и тупо отменить для предприятий, практически основных потребителей э/э ночью (когда ее перепроизводство и она почти дармовая) и ничего взамен не предложить?
Если это не вредительство, тогда я не знаю...
Это реформы, скажут порохоботы.
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