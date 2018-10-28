НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб

Cris написав:nalim написав:11:5kopiyCris написав:У нас так не бывает. Предприятия, которые использовали 3х зонный тариф, и для которых цена кВт подымется в 4е раза (а среди них немало пекарень) подымут цены, кто-то остановит производство...
Когда те, кто работал ночью, перйдут на дневной режим работы, за чей счет будут компенсировать дефицит эл.энергии, кого отключат в первую очередь? Кака всегда, физиков.
Электроэнергии можно произвести больше, а вот в магазинах физики все равно это оплатят, так как вырастет себестоимость "ночных" товаров.
Электороэнергию нужно не только произвести, но еще и доставить. А с учетом состояния сетей и объемов инвестирования в это дело, в годы независимости- задача нереальная.
Да и с дисбалансом производства- потребления по-времени суток, удовлетворить всех желающих, без регулирования, не получится.
Распределительная сеть в некоторых (далеко не всех) местах может быть проблемой. Хотя наверняка этот вариант просчитали.
Дисбаланс же можно выровнять тепловой генерацией, это одна из ее задач и проблемой не является.