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НКРЕКП скасувала нічний тариф
на електроенергію для юросіб

НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:09

  Cris написав:
  nalim написав:
  Cris написав:У нас так не бывает. Предприятия, которые использовали 3х зонный тариф, и для которых цена кВт подымется в 4е раза (а среди них немало пекарень) подымут цены, кто-то остановит производство...
Когда те, кто работал ночью, перйдут на дневной режим работы, за чей счет будут компенсировать дефицит эл.энергии, кого отключат в первую очередь? Кака всегда, физиков.
11:5kopiy
Электроэнергии можно произвести больше, а вот в магазинах физики все равно это оплатят, так как вырастет себестоимость "ночных" товаров.

Электороэнергию нужно не только произвести, но еще и доставить. А с учетом состояния сетей и объемов инвестирования в это дело, в годы независимости- задача нереальная.
Да и с дисбалансом производства- потребления по-времени суток, удовлетворить всех желающих, без регулирования, не получится.

Распределительная сеть в некоторых (далеко не всех) местах может быть проблемой. Хотя наверняка этот вариант просчитали.
Дисбаланс же можно выровнять тепловой генерацией, это одна из ее задач и проблемой не является.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:19

тут вообще без коментариев, одни *****
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:08

Мабуть, вся зайва електрика піде на заряджання електрокарів... :)

А для ФО, які платять за нічне електричне опалення 45 коп/кВт – коли піднімуть?
Бо то якось нечесно – опалюватись в 2-3 рази дешевше, аніж газом (8.5грв/[9.45кВт/м3]=90коп/кВт) чи ЦО (1479грв/[1163кВт/Гкал]=127коп!)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:16

  0mage0 написав:
  Tamagoch написав:блін ... комерційний Майнінг накрився тазом

Це як, 8 годин видобуваємо, 16 годин відпочиваємо? Хтось так робив?

я роблю з нового року, бо почув, що "ми витрачаємо мільярди на балансування енергосистеми"... вирішив пітримати, надати приклад сусідам ) але бачу, яка це маячня, що слова із справами дуже розходяться... просто фу...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:30

  summacut написав:
  AlifeSoft написав:Правильно было бы сделать вообще динамический тариф, почасовый с умными счетчиками. Технологически это не особо сложно.


Это как? Подходишь к счетчику, видишь цену за кВт*ч и думаешь, а включить ли мне утюг или духовку? ИМХО, этим должны заниматься (и уже занимаются) на более высоком уровне, имею ввиду поставщиков э/э.

.


Можливо...
Колись, давно вже, 5-10років, читав, що у Штатах були люті морози. І електропостачальники підняли ціну в якісь нереальні рази. Не хочу навіть наводити ту цифру – вона надто абсурдна.
Але... Логічна.
Якщо ресурс потрібен усім і одразу – то, отже, потрібно підняти ціну! І зберегти енергосистему від повного обвалу.

Так правильніше, аніж, наприклад, ота бридка ситуація з квитками УЗ на свята – ціна незмінна, але їх просто нема... Бо всі у перекупників.
А УЗ – державна.
А УЗ постійно ниє, що возити пасажирів – невигідно...
А УЗ випрошує дотації. З наших податків. Замість заробляти розумно... :(

Гірше буде, якщо, замість плаваючого тарифу, введуть абонплату на електрику...:
...
Але це вимагає змін у тому, як світ купує, продає, оцінює та регулює електроенергію з урахуванням нових засобів її виробництва. «Думати про вітер і сонце як рішення самі по собі — цього не досить. Потрібна гнучкість, з одного боку. Це має сенс тільки в комплексному пакеті», — каже Саймон Мюллер із МЕА. Деякі елементи цього пакета вже набирають форми. Ринки, що продають кіловат-години як сировинний товар, мають перетворитися на ринки, де споживачі платять за гарантовані послуги. Отже, знадобиться куди більше потужностей для зберігання енергії — тут у пригоді стане продукція компаній на кшталт Sonnen з Вільдпольдсрида й Powerwalls від Tesla, які борються за домашнього споживача. Розумні мережі за допомогою великих даних ефективніше допомагатимуть адаптувати попит і пропозицію.

У Вільдпольдсриді Шредер мріє про те, що колись користувачі саморобної електроенергії запрошуватимуть друзів на келих вина і хвалитимуться новими сонячними комплектами та батареями. «Невдовзі люди казатимуть: ти береш енергію з мереж — це вчорашній день». Але тиск односельців навряд чи стане вирішальним фактором. Брюс Губер із компанії Alexa Capital, яка допомагає знаходити кошти для інвестицій у відновлювану енергетику, каже, що перехід на такі технології стимулюватимуть радше споживачі від бізнесу, ніж домогосподарства. Адже вони швидше побачать, наскільки можуть здешевити платіжки за світло, якщо працюватимуть за принципом енергопостачання на вимогу і зберігання енергії.  

В очікуванні просвітлення

Губер порівнює революцію на ринку комунальних послуг із переворотом у телекомунікаціях у минулому поколінні: коли бізнес-модель, побудовану на посекундній тарифікації дзвінків на довгі відстані, витіснила модель продажу послуг, яка включає постійний доступ до широкосмугового зв’язку. Це погані новини для вертикально інтегрованих велетнів, що виросли в добу централізованого виробництва енергії в гігаватах. Дженс Вайнманн із бізнес-школи ESMT Berlin називає десятки технологічних компаній, що «відкусують» по шматочку традиційний бізнес комунальних компаній через інноваційну модернізацію електромереж та розумні системи для дому.

Разом із колегою Крістофером Бурґером він пише про «вихід поза межу», за якою енергетична автономія домогосподарств, використання блокчейну в контрактах на постачання енергії, колективне установлення сонячних панелей та інші технологічні прориви прирікають традиційну комунальну сферу на смерть. Великі компанії з Кремнієвої долини на кшталт Google та Amazon уже намагаються оцифрувати споживання енергії в домашніх умовах: із цією метою використовують хаби для контролю за пристроями розумного дому або термостати. Але наскільки таке «відкушування» традиційного ринку веде до системи, на яку всі можуть покластись, і хто платить за ті елементи, які є державними, а не приватними — ці запитання лишаються без чіткої відповіді. Процес однозначно буде чутливим до політики: виборці мало думають про ринки електроенергії, коли ті функціонують добре, але починають злитися, коли нові інвестиції в галузь збільшують їм ціни. А коли світло зникає, взагалі починають верещати не своїм голосом. Це дає підстави припустити, що процес переходу буде повільним і дуже непростим. Може він і загальмувати, через що загрози для клімату здебільшого збережуться.

Вивести відновлювану енергетику на нинішній рівень проникнення на ринку було вже важко й дуже дорого. Аби дійти до систем, де 80% чи більше споживаної електроенергії надходить із альтернативних джерел, доведеться зіткнутися з потенційно значно серйознішими викликами, хоч альтернативні джерела енергії і стають порівняно дешевими. Цілком можливо, що, як прогнозує Шредер, звичайна родина Шмідтів із Вільдпольдсрида вб’є традиційну світову систему комунальних послуг за келихом рислінгу та плітками із сусідами. Але це не означає, що вони зможуть забезпечити чистою зеленою альтернативою всіх.

© 2011 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved
Переклад з оригіналу здійснено «Українським тижнем», оригінал статті опубліковано на www.economist.com


Хто хоче абонплату за електрику???
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:33

  0mage0 написав:Маячня якась. Атомні станції вночі працюють, треба ж кудись електрику подіти, тепер що, даремно будуть працювати, якщо підприємства перейдуть на денне споживання?

Ушлые реформаторы будут продавать в Европу, деньги в карман.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:38

  Tamagoch написав:
  0mage0 написав:
  Tamagoch написав:блін ... комерційний Майнінг накрився тазом

Це як, 8 годин видобуваємо, 16 годин відпочиваємо? Хтось так робив?

я роблю з нового року, бо почув, що "ми витрачаємо мільярди на балансування енергосистеми"... вирішив пітримати, надати приклад сусідам ) але бачу, яка це маячня, що слова із справами дуже розходяться... просто фу...

Тобто у вас дохід від видобування крипти менше, ніж вартість електрики для юросіб, але більше, ніж половина вартості?
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доп средства для оплаты зеленого тарифа
обберем местных лохов - отдадим своим "иностранным" инвесторам в возобновляемую энергетику
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:09

Re: НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юрос

  Bobua написав:Якщо ресурс потрібен усім і одразу – то, отже, потрібно підняти ціну! І зберегти енергосистему від повного обвалу.

Так правильніше, аніж, наприклад, ота бридка ситуація з квитками УЗ на свята – ціна незмінна, але їх просто нема... Бо всі у перекупників.
Ох, відчуваю, скільки буде смороду, якщо будуть піднімати ціни за збільшення попиту, що на квитки, що на електрику...
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