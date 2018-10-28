НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб

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Але це вимагає змін у тому, як світ купує, продає, оцінює та регулює електроенергію з урахуванням нових засобів її виробництва. «Думати про вітер і сонце як рішення самі по собі — цього не досить. Потрібна гнучкість, з одного боку. Це має сенс тільки в комплексному пакеті», — каже Саймон Мюллер із МЕА. Деякі елементи цього пакета вже набирають форми. Ринки, що продають кіловат-години як сировинний товар, мають перетворитися на ринки, де споживачі платять за гарантовані послуги. Отже, знадобиться куди більше потужностей для зберігання енергії — тут у пригоді стане продукція компаній на кшталт Sonnen з Вільдпольдсрида й Powerwalls від Tesla, які борються за домашнього споживача. Розумні мережі за допомогою великих даних ефективніше допомагатимуть адаптувати попит і пропозицію.



У Вільдпольдсриді Шредер мріє про те, що колись користувачі саморобної електроенергії запрошуватимуть друзів на келих вина і хвалитимуться новими сонячними комплектами та батареями. «Невдовзі люди казатимуть: ти береш енергію з мереж — це вчорашній день». Але тиск односельців навряд чи стане вирішальним фактором. Брюс Губер із компанії Alexa Capital, яка допомагає знаходити кошти для інвестицій у відновлювану енергетику, каже, що перехід на такі технології стимулюватимуть радше споживачі від бізнесу, ніж домогосподарства. Адже вони швидше побачать, наскільки можуть здешевити платіжки за світло, якщо працюватимуть за принципом енергопостачання на вимогу і зберігання енергії.



В очікуванні просвітлення



Губер порівнює революцію на ринку комунальних послуг із переворотом у телекомунікаціях у минулому поколінні: коли бізнес-модель, побудовану на посекундній тарифікації дзвінків на довгі відстані, витіснила модель продажу послуг, яка включає постійний доступ до широкосмугового зв’язку. Це погані новини для вертикально інтегрованих велетнів, що виросли в добу централізованого виробництва енергії в гігаватах. Дженс Вайнманн із бізнес-школи ESMT Berlin називає десятки технологічних компаній, що «відкусують» по шматочку традиційний бізнес комунальних компаній через інноваційну модернізацію електромереж та розумні системи для дому.



Разом із колегою Крістофером Бурґером він пише про «вихід поза межу», за якою енергетична автономія домогосподарств, використання блокчейну в контрактах на постачання енергії, колективне установлення сонячних панелей та інші технологічні прориви прирікають традиційну комунальну сферу на смерть. Великі компанії з Кремнієвої долини на кшталт Google та Amazon уже намагаються оцифрувати споживання енергії в домашніх умовах: із цією метою використовують хаби для контролю за пристроями розумного дому або термостати. Але наскільки таке «відкушування» традиційного ринку веде до системи, на яку всі можуть покластись, і хто платить за ті елементи, які є державними, а не приватними — ці запитання лишаються без чіткої відповіді. Процес однозначно буде чутливим до політики: виборці мало думають про ринки електроенергії, коли ті функціонують добре, але починають злитися, коли нові інвестиції в галузь збільшують їм ціни. А коли світло зникає, взагалі починають верещати не своїм голосом. Це дає підстави припустити, що процес переходу буде повільним і дуже непростим. Може він і загальмувати, через що загрози для клімату здебільшого збережуться.



Вивести відновлювану енергетику на нинішній рівень проникнення на ринку було вже важко й дуже дорого. Аби дійти до систем, де 80% чи більше споживаної електроенергії надходить із альтернативних джерел, доведеться зіткнутися з потенційно значно серйознішими викликами, хоч альтернативні джерела енергії і стають порівняно дешевими. Цілком можливо, що, як прогнозує Шредер, звичайна родина Шмідтів із Вільдпольдсрида вб’є традиційну світову систему комунальних послуг за келихом рислінгу та плітками із сусідами. Але це не означає, що вони зможуть забезпечити чистою зеленою альтернативою всіх.



© 2011 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

Переклад з оригіналу здійснено «Українським тижнем», оригінал статті опубліковано на www.economist.com

