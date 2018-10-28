НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб
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0mage0 написав:Маячня якась. Атомні станції вночі працюють, треба ж кудись електрику подіти, тепер що, даремно будуть працювати, якщо підприємства перейдуть на денне споживання?
Ушлые реформаторы будут продавать в Европу, деньги в карман.
Ночью в Европе электроэнергия намного дешевле, чем в Украине (доходит до отрицательных тарифов), а разница в часовых поясах незначительная. "ушлые реформаторы" снимут месяц- другой бабла "по-легкому", а затем отменят. Двойная победа: и деньги немалые подняли, и народ в результате будет доволен- прислушались к его мнению((( Так было на днях, когда отменили промышленные тарифы на общедомовые расходы бытовых потребителей.
ночью переизбыток ЭЭ, осбенно в нашей стране где 50%(на глаз) ядерной энергетики, реакторы ночью сбрасывают ЭЭ вообще в пустую (ибо его не разогнать когда надо и не потушить когда надо), ядерную ЭЭ по хорошему "дарить" надо (когда её избыток в ВВЕР - ничего хорошего нету дёргать лишний раз стержни туда сюда и борную кислоту тратить), но как всегда не в этой стране... тут очень "пахнет" прибылью для для тех кто контролирует выработку не ядерной ЭЭ и имеет своих людей в НКРЕКП, ну пальцами показывать не будем )