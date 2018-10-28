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НКРЕКП скасувала нічний тариф
на електроенергію для юросіб

НКРЕКП скасувала нічний тариф на електроенергію для юросіб
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:52

  ruvex написав:
  0mage0 написав:Маячня якась. Атомні станції вночі працюють, треба ж кудись електрику подіти, тепер що, даремно будуть працювати, якщо підприємства перейдуть на денне споживання?

Ушлые реформаторы будут продавать в Европу, деньги в карман.

Ночью в Европе электроэнергия намного дешевле, чем в Украине (доходит до отрицательных тарифов), а разница в часовых поясах незначительная.
"ушлые реформаторы" снимут месяц- другой бабла "по-легкому", а затем отменят.
Двойная победа: и деньги немалые подняли, и народ в результате будет доволен- прислушались к его мнению(((
Так было на днях, когда отменили промышленные тарифы на общедомовые расходы бытовых потребителей.
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:13

  Cris написав:"ушлые реформаторы" снимут месяц- другой бабла "по-легкому", а затем отменят.

У нас, как правило ничего не отменяют, добавить, да могут.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:36

Я считаю это решение ( по отмене ночного тарифа) НЕ верным.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:10

ночью переизбыток ЭЭ, осбенно в нашей стране где 50%(на глаз) ядерной энергетики, реакторы ночью сбрасывают ЭЭ вообще в пустую (ибо его не разогнать когда надо и не потушить когда надо), ядерную ЭЭ по хорошему "дарить" надо (когда её избыток в ВВЕР - ничего хорошего нету дёргать лишний раз стержни туда сюда и борную кислоту тратить), но как всегда не в этой стране...
тут очень "пахнет" прибылью для для тех кто контролирует выработку не ядерной ЭЭ и имеет своих людей в НКРЕКП, ну пальцами показывать не будем )
zzzxxx
 
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