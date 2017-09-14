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Омелян: за рік пасажиропотік
у напрямку Росії впав на 15%

Омелян: за рік пасажиропотік у напрямку Росії впав на 15%
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:27

Омелян: за рік пасажиропотік у напрямку Росії впав на 15%

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що за підсумками 2018 року пасажиропотік у напрямку Росії впав на 15 відсотків - "якщо в Росію не більше 16%, то в зворотному напрямку більше 15%".

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:27

Ночью пекут хлеб, соответственно он подорожает.
nalim
 
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