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Верховний суд повернув занижені
норми споживання газу для сп

Верховний суд повернув занижені норми споживання газу для сп
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:47

Верховний суд повернув занижені норми споживання газу для сп

Верховний суд повернув занижені норми споживання газу для споживачів без лічильника
Таким чином, плату за газ за відсутності лічильників повинні нараховувати по нормі 3 кубометра на людину в місяць.

http://jkg-portal.com.ua/ua/publication ... nika-54965
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:48

Троещина. Пришла платежка, 9.8 кубов с человека за кухонный газ. Что за кидалово? Решение судов у нас уже ничего не значит? Еще и считают по тарифу 8 с чем-то, когда он 6.8, повышается только с 1 января, а квитанция за декабрь. Что за развод? Украина, вставай!
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