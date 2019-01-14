Верховний суд повернув занижені норми споживання газу для споживачів без лічильника
Таким чином, плату за газ за відсутності лічильників повинні нараховувати по нормі 3 кубометра на людину в місяць.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:47
Верховний суд повернув занижені норми споживання газу для сп
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:48
Троещина. Пришла платежка, 9.8 кубов с человека за кухонный газ. Что за кидалово? Решение судов у нас уже ничего не значит? Еще и считают по тарифу 8 с чем-то, когда он 6.8, повышается только с 1 января, а квитанция за декабрь. Что за развод? Украина, вставай!
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