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За 2018 рік повернули 460 млн грн зарплатних боргів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Міністерству юстиції у 2018 році вдалося повернути працівникам більше 460 млн грн боргів з зарплат.
Дивися повний текст За 2018 рік повернули 460 млн грн зарплатних боргів
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:59
Надеюсь, не подорвались.
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