Міністерству юстиції у 2018 році вдалося повернути працівникам більше 460 млн грн боргів з зарплат.
Дивися повний текст За 2018 рік повернули 460 млн грн зарплатних боргів.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:59
За 2018 рік повернули 460 млн грн зарплатних боргів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 2018 рік повернули 460 млн грн зарплатних боргів.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:22
Где эти люди? Где эти врачи, получающие декларируемые зарплаты, эти счастливые пенсионеры с осовременнеными пенсиями, каким то чудом выжившие без зарплат "десятилетиями" работники ( может такитаки сказать спасибо теневому рынку?) . Где вообще люди в этой стране, они есть? Каждый день одни и те же говорящие головы, вещающие о росте и покращеннi. Каждый день титушня и неадекваты смотрят с экранов тв. Люди в этой стране есть?
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:27
Re: головы головы е
Порошенко сейчас, кстати, переключился полностью на церковное вещание. томосочес
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