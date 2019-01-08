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За 2018 рік повернули 460
млн грн зарплатних боргів

За 2018 рік повернули 460 млн грн зарплатних боргів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:59

За 2018 рік повернули 460 млн грн зарплатних боргів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерству юстиції у 2018 році вдалося повернути працівникам більше 460 млн грн боргів з зарплат.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:59

Надеюсь, не подорвались.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:22

Где эти люди? Где эти врачи, получающие декларируемые зарплаты, эти счастливые пенсионеры с осовременнеными пенсиями, каким то чудом выжившие без зарплат "десятилетиями" работники ( может такитаки сказать спасибо теневому рынку?) . Где вообще люди в этой стране, они есть? Каждый день одни и те же говорящие головы, вещающие о росте и покращеннi. Каждый день титушня и неадекваты смотрят с экранов тв. Люди в этой стране есть?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:27

Re: головы головы е

Порошенко сейчас, кстати, переключился полностью на церковное вещание. томосочес
sal
 
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