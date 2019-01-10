Чиновники перейнялися безпекою людей в підземних переходах.
Дивися повний текст В Україні почнуть регулювати рух пішоходів у підземних переходах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:02
В Україні почнуть регулювати рух пішоходів у підземних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почнуть регулювати рух пішоходів у підземних переходах.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:02
Подземный переход Фестивальный (Троещина). В переходе ямы и лужи такие, что ноги сломать можно. На одном из выходов ступеньки ремонтировались годами но толку никакого. Светофор поставьте, может тогда людям лучше станет.
Это же не парки открывать, тут оркестр с салютами не нужен.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:36
Уберите на хрен торговые лотки из подземных переходов! Невозможно кого-нибудь обогнать, чтобы не столкнуться с встречным.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:37
Ой. Все там нормально. То не ями - то будують 2-й рівень.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:41
|