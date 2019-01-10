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В Україні почнуть регулювати
рух пішоходів у підземних...

В Україні почнуть регулювати рух пішоходів у підземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:02

В Україні почнуть регулювати рух пішоходів у підземних...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники перейнялися безпекою людей в підземних переходах.

Дивися повний текст В Україні почнуть регулювати рух пішоходів у підземних переходах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:02

Подземный переход Фестивальный (Троещина). В переходе ямы и лужи такие, что ноги сломать можно. На одном из выходов ступеньки ремонтировались годами но толку никакого. Светофор поставьте, может тогда людям лучше станет.
Это же не парки открывать, тут оркестр с салютами не нужен.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:36

Уберите на хрен торговые лотки из подземных переходов! Невозможно кого-нибудь обогнать, чтобы не столкнуться с встречным.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:37

  p_a_l написав:Подземный переход Фестивальный (Троещина). В переходе ямы и лужи такие, что ноги сломать можно. На одном из выходов ступеньки ремонтировались годами но толку никакого. Светофор поставьте, может тогда людям лучше станет.
Это же не парки открывать, тут оркестр с салютами не нужен.

Ой. Все там нормально. То не ями - то будують 2-й рівень. :!:
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:41

  avk написав:Уберите на хрен торговые лотки из подземных переходов! Невозможно кого-нибудь обогнать, чтобы не столкнуться с встречным.

100%. Переходы на Шулявке/КПИ торговцы очень засрали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:06

абиж Лев Парц... по тих переходах ходив то почав би з торгівлі і насамперед з отих засклених стаціонарних спорду які суттєво звужують прохід. Напр. м. Поздняки. Планую свої поїздки щоб там не з'являтися. Але чекають поки трагедії станеться, щоб кого за грати, кого з посади,
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 08:19

лучше бы роллеты поубирали и стихийную торговлю!
folletst
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:16

для начала поубирайте торговлю из подземных переходов...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:19

Еще бы на дорогах отрегулировали.
Перебегал в неположеном месте, побил машину, тогда виновник ДТП и оплачивает весь ущерб + водитель не несет никакой ответственности за отбитого пешехода который бежит через 6-8 полос.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:40

  Rainbow написав:Еще бы на дорогах отрегулировали.
Перебегал в неположеном месте, побил машину, тогда виновник ДТП и оплачивает весь ущерб + водитель не несет никакой ответственности за отбитого пешехода который бежит через 6-8 полос.

Це призведе до легалізації вбивств. От вбив когось, закинув в багажник, вивіз і посадив на темну дорогу. А потім збив.
І все - ти білий і пухнастий, та щей труп тобі авто відремонтує.
jeugen
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