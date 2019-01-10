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В Україні почнуть регулювати рух пішоходів у підземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Чиновники перейнялися безпекою людей в підземних переходах.
Дивися повний текст В Україні почнуть регулювати рух пішоходів у підземних переходах
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