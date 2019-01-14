Кабмін укладе новий контракт з "Нафтогазом", який...

Размер выплаченных нескольким пацанам бонусов в 2018-м составляет 1 млрд 200 млн гривен (Коболев, Витренко и еще пара менее публичных фамилий).
И что, их теперь можно напугать уменьшением зарплаты на 15-20% от текущих уровней в 300-700 тыс грн?
На каких недоразвитых рассчитан этот пиар Гройсмана?
Поздно пить Боржоми - основные суммы все равно УЖЕ получены и выведены за границу. И заплатил за это украинский потребитель газа, а не Газпром.
Сегодня единственный реальный способ вернуть украденное - это арестовать получателей незаслуженной выгоды и назначить соответствующие суммы залогов. Но кто ж это будет делать - пчелы против меда (с)